Genç başkan koronaya yenildi

Konya'da, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlanan AK Partili Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, yaşamını yitirdi. 20 yıldır belediye hizmetlerinde görev alan ve 2019'da belediye başkanlığına seçilen 46 yaşındaki Oflaz'ın ölümü yaşadığı ilçeyi yasa boğdu. Oflaz, 3 Ağustos'ta sosyal medyadan "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiğim hastanedeki Kovid-19 testim pozitif çıktı. Dualarınızı bekliyorum" dedi. Çumra Devlet Hastanesi'ne ayakta konuşarak giren ve tedavi görmeye başlayan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başkan Oflaz, tedavisinin 16'ncı gününde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oflaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Hacı Veyis Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazı sonrası baba Salih Oflaz, oğlunun tabutuna sarılıp öptü. Oflaz, Üçler Mezarlığı'nda defnedildi. 4 çocuk babası Oflaz'ın eşi ve ailesinin 14 gün karantinada kaldığı, testlerinin negatif olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oflaz için taziye mesajı paylaştı. Öte yandan CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın da koronavirüs testleri pozitif çıktı.