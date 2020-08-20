Genç kıza tecavüz davasında tutuklama

Siirt'te 18 yaşındaki İpek E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Musa O. tutuklandı. Batman'da, İpek E., 16 Temmuz'da tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kız, özel bir hastaneye kaldırılırken, bıraktığı mektupta Uzman Çavuş Musa O. tarafından alıkonularak tecavüze uğradığını öne sürdü. Aynı gün gözaltına alınan Musa O., suçlamayı reddedince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 33 gün yaşam mücadelesi veren İpek E. ise önceki gün hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda şüphelinin tutuklanması talebi üzerine toplanan mahkeme heyeti, Musa O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Musa O. sevk edildiği Siirt 1. Ağır Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı anne, "Sadece adalet istiyorum. Kızımı böyle bir olayda ölsün diye büyütmedim. Yüreğimiz yanıyor" dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Komutanlığımızı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.