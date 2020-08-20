Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde karar açıklandı! Güleda'nın katili Zafer Pehlivan’a müebbet hapis!

GÜLEDANIN PAYLAŞIMLARI…

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burkmuştu. Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazmıştı. Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıkmıştı.

Güleda Cankel, vahşice öldürülmeden 3 gün önceki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' ifadelerine yer vermişti.