İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan tutuklandı! Son dakika açıklaması da geldi; 18 yaşındaki İpek intihar etmişti...

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Mağdur İpek E.'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa O.'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

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