İSTANBUL HAVA DURUMU – İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji’den sağanak uyarı geldi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hava durumu araştırması yapıyor. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde görülen yağışlı hava, sıcaklıkları bir nebze de olsa hafifletti. Bugün ve yarın Marmara Bölgesi'nde etkili olacak yağışlar hafta sonu ise doğu bölgelere doğru kayacak.

İşte İstanbul hava durumu ve MGM tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı;