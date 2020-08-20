İSTANBUL HAVA DURUMU – İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji’den sağanak uyarı geldi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hava durumu araştırması yapıyor. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde görülen yağışlı hava, sıcaklıkları bir nebze de olsa hafifletti. Bugün ve yarın Marmara Bölgesi'nde etkili olacak yağışlar hafta sonu ise doğu bölgelere doğru kayacak.
İşte İstanbul hava durumu ve MGM tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı;
SAĞANAK YAĞIŞ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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