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! ’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Bu sabah saatlerinden itibaren, Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle ’da başlayan sağanak yağışlar vatandaşların İstanbul araştırması yapmasına neden oldu. İstanbul’da bu sabah saatlerinde görülen yağışlı havanın Cuma günü de etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumuna ilişkin son tahminler…

Giriş Tarihi: 20.8.2020 11:59 ABONE OL
İstanbul hava durumu! Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzey kesimlerini etkisi altına alacak olan sağanak yağış sıcakları bir nebze de olsa hafifletecek. Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde görülecek yağışlar hafta sonu doğu bölgelere kayacak

İstanbul hava durumu! Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

SAĞANAK YAĞIŞ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

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İstanbul hava durumu! Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
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