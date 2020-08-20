İstanbul'da korkunç şüphe! 27 köpek kayboldu, kazı çalışması yapıldı

"BELEDİYENİN BÖYLE BİR İŞLEM YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"



Arkadaşlarıyla birlikte köpekleri besleyen Hilal Altuntaş, "Biz bu bölgede üç arkadaş olarak beş yıldır besleme yapıyoruz. En son 23 Temmuz'da besleme yaptım. 5 Ağustos'ta geri döndüm. Ne olduysa oldu. 27 köpeğimiz buradan yok oldu. İstanbul'a döndüğümde mahalle arasında bir araştırma yaptım. İki, üç hane bana 'hayvanlar zehirlendi, belediye gelip gömdü' dedi. Dün burada yapılan araştırmada belediyenin böyle bir işlem yapmadığı, kesinlikle kayıtsız gömü işlemi yapmadığı ortaya çıktı. Mahallelinin gösterdiği birkaç alan var. 'Buralara gömüldü' diye gösterdiler. O bölgelerden hayvanlara ait bir ceset çıkmadı. Hayvanlar yok ortada. Hiçbir şekilde bulamıyoruz. 8 tane yeni doğmuş yavrumuz vardı" diye konuştu.