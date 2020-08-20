İstanbul'da şoke eden hırsızlık! Odaları tek tek dolaşıp 'Yapay Akciğer Cihazı'nı çaldı

"Bu kadar da olmaz" dedirten olay 11 Ağustos Salı akşamı saat 19.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Diş Doktoru İ.U.'nun odasına giren bir kişi doktorun çantasını çalarak hastaneden kaçtı. Çantada ise doktorun beş aylık dünyaya gelen ve erken doğum nedeniyle akciğer sorunu yaşayan 2.5 yaşındaki K.U. isimli çocuğunun "Yapay Akciğer Cihazı" olduğu ortaya çıktı. Cihazın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından zimmetli bir şekilde tedavi için İ.U.'ya verildiği belirlendi.





DEĞERİ 6 BİN EURO...



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelenerek şüphelinin kaçış güzergahı belirlendi. Şüphelinin hastaneye gelişi, tek tek odaları dolaşması, odadan çantayı alarak uzaklaşma anı ve hastaneden kaçışı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelinin o olaydan hemen sonra Fatih İlçesi'ne bağlı Şehremini Büyük Saray Meydanı'na gittiği tespit edildi. Kimliği tespit edilen Ş.İ. isimli şüpheli Esenler İlçesi'nde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Benzer suçlardan dolayı 16 farklı suç kaydı olan şüpheli Ş.İ.'nin çaldığı ve altı bin Euro değeri olan Yapay Akciğer Cihazı'nın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.