Kafede iğrenç olay! Genç kızlara bakarak cinsel hareketler yaptı...

İstanbul Beyoğlu'nda kız arkadaşları ile oturan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir kafeteryada meydana geldi. 22 yaşındaki İrem Y., arkadaşları ile oturdukları sırada karşısına 37 yaşındaki U.Ş., oturdu. Karşılıklı masalarda oturan taraflar bir süre sonra U.Ş.'nin kendilerine bakarak bir şeyler yaptığını fark etti.

MASAYA BAKARAK MASTÜRBASYON YAPTI



İrem Ş., genç adamın masanın altında cinsel hareketler yaptığını fark edince durumu arkadaşlarına yansıttı. Genç kızlar olayı kafeterya sahibine söyleyince mekâna polis ekipleri çağırıldı. Bu sırada U.Ş.'nin cinsel hareketler yaptığı ortaya çıktı.

EMNİYETTE SUÇUNU KABUL ETTİ



Kafeteryaya gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.Ş, emniyette verdiği ifadesinde, genç kızların bulunduğu masaya bakarak cinsel olarak hareketler yaptığını kabul ederek pişman olduğunu dile getirdi.

4,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Emniyetin ifade almasının ardından durum İstanbul Adliyesi'ne intikal edince şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kadın sapıktan şikayetçi olunca savcılık U.Ş., hakkında iddianame düzenledi. İddianamede genç adamın vücut temasında bulunmayarak cinsel bölgesini gösterip genç kızı taciz ettiği anlatıldı. 4,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.