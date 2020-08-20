Katiliyle son dans

Antalya'nın Serik ilçesinde kocası Metin Çağın (39) tarafından bıçaklanarak öldürülen 7 çocuk annesi 37 yaşındaki Dudu Çağın gözyaşları içinde defnedildi. Cenazeye, Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Cenazede Metin Çağın'ın babası Hüseyin Çağın da yer aldı. Ağabey İsa Kara, gözyaşları içinde kardeşinin cenazesini mezarlığa götürdü. "Anne" diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Çağın'ın kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Dudu Çağın, dualar eşliğine toprağa verildi. Öte yandan Metin Çağın'ın eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Düğün öncesi oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından kocası ile dans ettiği görüntüler, talihsiz kadının son görüntüleri oldu. Metin Çağın'ın eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.