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Kırmızı ışıkta duran öğretmenin çantası çalındı

'nın Muratpaşa ilçesinde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen isimli öğretmen hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz kişi, ön koltukta içinde cep telefonu, kredi kartı ve para bulunan çantayı çalarak kaçtı. Bilici ve vatandaşlar, hırsızın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Polis, şimdi hırsızı arıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:56 Son Güncelleme: 20.8.2020 11:03 ABONE OL
Kırmızı ışıkta duran öğretmenin çantası çalındı

Antalya'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Hülya Bilici'nin (46), içinde cep telefonu, kredi kartları ve bir miktar parasının bulunduğu çantası, açık bulunan camdan kapkaç yöntemiyle çalındı. Bilici, "Kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir anda çantamı alıp, kaçtı. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde 'Zeytinköy' olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde öğretmenlik yapan ve işine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Hülya Bilici, kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan Hülya Bilici'nin, içinde cep telefonu, kredi kartları ve bir miktar parasının bulunduğu çantayı çalarak, kaçtı.

SÜRÜCÜ PEŞİNDEN KOŞTU

Otomobilinden inen Bilici, şüphelinin peşine düştü. Çevredeki vatandaşların da yakalamaya çalıştığı şüpheli uzaklaştı. ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polisler, şüpheliye ulaşamadı.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen Hülya Bilici, "İşe gitmek üzere yola çıktım. Bölge yüzünden her zaman arabamı kilitler öyle geçirdim. Kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir anda çantamı alıp, kaçtı. Ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah kısa süre içinde yakalanır" dedi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kırmızı ışıkta duran öğretmenin çantası çalındı
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