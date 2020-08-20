Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, otostop çekerken yakalandı

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.



