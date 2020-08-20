Korku afişlerine valilik engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, kenti Kanal İstanbul üzerinden korku ve panik havası oluşturan afiş ve pankartlarla donattı. Son olarak 1999 Marmara depremi üzerinden yaptığı açıklamalar tepki çeken İBB yönetimi İstanbul'un prestijini artıracak Kanal İstanbul hakkında gerçek dışı beyanlarda bulundu. İstanbulluya deprem üzerinden korku yaymaya çalışan İBB yönetimi bununla da yetinmeyip İstanbul'u proje hakkında bilimsel verilere uymayan açıklamaların olduğu afişlerle doldurdu. Vatandaşlar, İBB'nin gerçekleştirdiği anket içerisine taraflı şıklar olduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Artan şikayetler ve İBB yönetiminin Ağustos ayında başlattığı korku afişlerine İstanbul Valiliği sessiz kalmadı. Önceki akşam saatlerinde alınan karar gereği ile toplumda ayrışmaya sebep olan afişler tek tek kaldırıldı.