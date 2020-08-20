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’da heyecana neden olan ışıklar ‘meteor’ çıktı

Giriş Tarihi: 20.8.2020 ABONE OL
Manisa’da heyecana neden olan ışıklar ‘meteor’ çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlar önceki gece gökyüzünde yoğun ışık gördükleri, ardından Marmara Gölü yakınlarındaki sazlık alanda yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulundu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan alanda inceleme yaptı. Ünsalan bölgede yaptığı inceleme sonucu olayın "tipik bir meteor düşmesi" olduğunu saptadıklarını bildirdi. Öte yandan olayın sosyal medyada yayılmasının ardından köylüler yangın çıkan alana akın ederek büyük mıknatıslarla göktaşı aramaya başladı.
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Manisa’da heyecana neden olan ışıklar ‘meteor’ çıktı
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