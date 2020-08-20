Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maske takmayan kadından bir garip savunma!

Maske takmayan kadından bir garip savunma!

Koronavirüs tehlikesine karşı yetkililer sürekli sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunuyor. Tüm bu çağrılara rağmen bazı vatandaşların vurdumduymaz şekilde davrandığı görülüyor. Öyle ki ikaz edildiklerinde kavga çıkaranlar bile oluyor. 'nin Kandıra ilçesinde de toplu taşıma aracına maskesiz binen kadının savunması duyanları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:12 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:34 ABONE OL
Maske takmayan kadından bir garip savunma!

'nin Kandıra ilçesinde belediye otobüsünde maske takmayan bir kadın diğer yolcular tarafından uyarıldı. Maske takmayan kadın kendisini, "Doktorum takma dedi" diyerek savundu.

Maske takmayan kadından bir garip savunma!

Olay Kandıra'dan İzmit'e gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait 800CK hat numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki bir kadın yolcu, maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı.

Maske takmayan kadından bir garip savunma!

Yolculardan büyük tepki alan kadın, kendisini "Benim canım tartışmak istemiyor, benim doktorum takma dedi" sözleriyle savundu.

Maske takmayan kadından bir garip savunma!

"YÜZÜME DOKUNUYOR"

Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi.

Maske takmayan kadından bir garip savunma!

Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.

Kocaeli'da otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Maske takmayan kadından bir garip savunma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA