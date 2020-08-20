Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca küfürler savurdu

Ünlü yarışma programı Masterchef'le ünlenen Brezilya'lı Walison Fonseca nişanlısı Melis Pınar ile oturdukları evde müziğin sesinden dolayı komşuları olan Ali G., ile tartışma yaşadı. Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara bir kaç yumruk attı. Sonrasında dairenin kapısını çaldı. Kapıyı temkinli açan Fonseca'nın iddiasına göre komşu kapıyı yumrukladığı ve zorla içeriye girmeye çalıştığı. Kapıyı kapatıp kitleyen çift, komşularının bahçeye doğru yöneldiğini ve burdan kendilerine yönelik sinkaflı küfür ve tehdit edildiklerini ileri sürdü.

MÜZİK SESİ RAHATSIZ ETTİ

Olayı fark eden çevre sakinleri bahçede bağırmakta olan Ali G.'nin yanına gelerek polis ekiplerini aradılar . Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ifade vermeye gitti. İfadelerinde açtıkları müzik sesinden dolayı rahatsız olan komşularının duvarı yumrukladığını ve daire kapısını zorladığını, kendileri sinkaflı küfürde bulunduğunu söyleyerek Ali G.'den şikayetçi oldular.

YABANCI KÜFÜR ETTİ

İfadesi alınan komşu Ali G., sesten dolayı duvarı yumrukladığını fakat karşı tarafında ona aynı şekilde karşılık verdiğini ve bunun doğrultusunda rahatsızlığını dile getirmek için daire kapılarına gittiği esnada Melis Pınar'ın 'Sen kimsin benim duvarımı yumrukluyorsun' dediğini ve Brezilyalı Walison'un kendisine yabancı küfür ettiğini iddia etti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında polis merkezine gidip ifade veren Ali G., Walison Fonseca'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.