Mertcan öldü kardeşi ağır yaralı

Pendik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Esenyalı Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 10 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki kardeşi Rabia Büyükkeskin itfaiye tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Mertcan Büyükkeskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangının ardından yapılan ilk incelemede iki kardeşin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.