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öldü kardeşi ağır yaralı

Giriş Tarihi: 20.8.2020 ABONE OL
Mertcan öldü kardeşi ağır yaralı
Pendik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Esenyalı Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 10 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki kardeşi Rabia Büyükkeskin itfaiye tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Mertcan Büyükkeskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangının ardından yapılan ilk incelemede iki kardeşin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.
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Mertcan öldü kardeşi ağır yaralı
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