Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 19 Ağustos 2020 Milli Piyango Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı Burada!

Milli Piyango çekiliş tarihleri, her ay şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Her ay olduğu gibi, bu ayın 19'unda da, Milli Piyango Çekiliş sonuçları vatandaşlar için merak konusu oldu. Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları, yine aynı ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, bugüne ait Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı ve bilet sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? Bu başlık altında, Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişe ilişkin detaylar yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 milyon lira değerindeki 19 Ağustos tarihli çekiliş sonucu: 562219

100000 bin TL kazanan numara: 696855