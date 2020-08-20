Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı) ve Aşure Günü tarihi!

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ne zaman başlıyor? 2020 takvimi: Muharrem ayı () ve tarihi!

Mübarek Ramazan ayından sonra en bereketli aylardan biri olan geldi çattı. İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Bu aylar islam inancına göre birçok önemli hadisenin yaşandığı ve genellikle ibadetlerle değerlendirilen aylardan birisidir. Hem Muharrem ayı ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de aşure geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayı 2020 tarihini sık sık araştırıyor. Peki başlıyor? ayı () ve tarihi! Diyanet takvimi 2020

Giriş Tarihi: 20.8.2020 11:50 Son Güncelleme: 20.8.2020 11:50 ABONE OL
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayı Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü tarihi! Diyanet takvimi 2020

tarafından yayınlanan takvime göre, Muharrem ayına nihayet gelmiş olduk. İslam aleminin büyük önem verdiği bugün hem dünya hem türk tarihi açısında dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Şanlı Peygamberimizde Muharrem ayını, ''Allah'ın ayı'' olarak nitelendirmiştir. , Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Kur'an'da öneminden bahsedilen bu ayların tarihi her sene değişiklik gösterebiliyor. Peki başlıyor? ayı () ve tarihi! Diyanet takvimi 2020

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayı tarihi 2020 yılında müminler için büyük önem taşıyor. Müslüman alemi için önemli günlerden biri sayılan ve Hicri takvime göre yıl başı yani yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının hangi güne denk geldiği tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayı Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü tarihi! Diyanet takvimi 2020

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine hicri 1442. yılının ilk ayı 20 Ağustos 2020 tarihine denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

2020 Muharrem ayının 10. günü olan 29 Ağustos Cumartesi günü gününe denk geliyor. Arapça'da 10 manasına gelen ve 'aşara' kelimesinden türemiş olan Aşure gününde birçok önemli olayında gerçekleştiği belirtilir.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayı Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü tarihi! Diyanet takvimi 2020

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020

MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE

MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ

SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA

R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR

R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı) ve Aşure Günü tarihi!
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