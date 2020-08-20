Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı) ve Aşure Günü tarihi!

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Muharrem ayına nihayet gelmiş olduk. İslam aleminin büyük önem verdiği bugün hem dünya hem türk tarihi açısında dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Şanlı Peygamberimizde Muharrem ayını, ''Allah'ın ayı'' olarak nitelendirmiştir. Muharrem ayı, Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Kur'an'da öneminden bahsedilen bu ayların tarihi her sene değişiklik gösterebiliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı) ve Aşure Günü tarihi! Diyanet takvimi 2020

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayı tarihi 2020 yılında müminler için büyük önem taşıyor. Müslüman alemi için önemli günlerden biri sayılan ve Hicri takvime göre yıl başı yani yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının hangi güne denk geldiği tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki muharrem ayı ne zaman başlıyor?