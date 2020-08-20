Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı) ve Aşure Günü tarihi!

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Muharrem ayına nihayet gelmiş olduk. İslam aleminin büyük önem verdiği bugün hem dünya hem türk tarihi açısında dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Şanlı Peygamberimizde Muharrem ayını, ''Allah'ın ayı'' olarak nitelendirmiştir. Muharrem ayı, Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Kur'an'da öneminden bahsedilen bu ayların tarihi her sene değişiklik gösterebiliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı) ve Aşure Günü tarihi! Diyanet takvimi 2020
Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayı tarihi 2020 yılında müminler için büyük önem taşıyor. Müslüman alemi için önemli günlerden biri sayılan ve Hicri takvime göre yıl başı yani yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının hangi güne denk geldiği tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine hicri 1442. yılının ilk ayı Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihine denk geliyor.
2020 Aşure günü Muharrem ayının 10. günü olan 29 Ağustos Cumartesi günü gününe denk geliyor. Arapça'da 10 manasına gelen ve 'aşara' kelimesinden türemiş olan Aşure gününde birçok önemli olayında gerçekleştiği belirtilir.
MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI
MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ
SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA
R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR
R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ