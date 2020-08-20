Öldürdüğü kayınvalidesini binanın bodrumuna gömdü

Kilis'te, Suriye uyruklu Altue El Hassan'ın (68), damadı tarafından öldürülüp, 5 katlı binanın zemin katına, üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 11 gün önce ailesi El Hassan'ın kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. Soruşturma başlatan polisin sorguladığı El Hassan'ın damadı Muhmat El Ali kayınvalidesini öldürüp cesedini oturdukları binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Altue El Hassan'ın cesedi beton kırılarak çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki Muhmat El Ali'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.