Ölüm randevusu

İstanbul Sancaktepe'deki bir parkta meydana gelen cinayetten yasak aşk çıktı. Murat D., eşi Ş.D. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü 10 yıllık arkadaşı Mehmet Haburcuoğlu'nu (25) tabancayla öldürdü. Olay, önceki gün Ihlamur Koşu Parkı'nın yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde aynı yerde bir araya gelen Murat D. ile Mehmet Hamurcuoğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırırken tarafların şikâyetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Gece 00.30 sıralarında iki arkadaş aynı yerde tekrar bir araya geldi. Konuşma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Murat D., Hamurcuoğlu'nu öldürdü.Hamurcuoğlu'nun çevresinde yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Tutuklanan Murat D., "10 yıllık arkadaşımdı. Eşimle gönül ilişkisi vardı. Olaydan önce eşim kaçıp onun yanına gitti ve beraber yaşamaya başladılar. Beni arayıp ölümle tehdit etti. Parkta buluştuk, olay gerçekleşti" dediği ileri sürüldü.Mehmet Hamurcuoğlu