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'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

Görenler, duyanlar inanamıyor. 'nun Fatsa ilçesindeki huzurevinden bakan yaşlılar odalarının pencerelerine çıktıklarında mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Mahalle muhtarı, yaptığı açıklamada "Huzurevinde kalanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 09:47 Son Güncelleme: 20.8.2020 09:57 ABONE OL
Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

'nun Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinde kalanlar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Huzurevinde kalanlar, gördükleri manzara karşısında her gün ölümü hatırlıyor.

Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi'nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor. Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise 'burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor' düşüncesi geliyor.

Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, "Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı.

Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet" dedi.

Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

"HUZUREVİNDE KALANLARIN AKILLARINA ÖLÜM GELİYOR"

"İkisinin yan yana olması çok güzel" diyen Burgu, "Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor.

Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!

Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar" diye konuştu.

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Ordu'daki mezarlık manzaralı huzurevi şaşkına çeviriyor!
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