Parkta tuzak kurup Berat’ı katlettiler

İstanbul Beylikdüzü'nde "Kız arkadaşıma baktın" tartışması ölümle bitti... İlçedeki bir parkta geçen pazar akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı: 19 yaşındaki Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U., mahalleden tanıdıkları ve daha önceden kız arkadaşına bakma tartışması yaşadıkları bir grupla parkta buluşmaya gitti.







Parkta o sırada şüpheli Adem P. ve beraberinde 5 kişi daha vardı. Bir süre konuştuktan sonra olay yerine bahsi geçen kızlar da geldi. Bu sırada Adem P. önce Faruk U.'yu karnından bıçakladı. Faruk U. olay yerinden yaralı olarak kaçmayı başardı. Ardından 4 kişi Berat Çerman'ı tuttu.









Diğerleri çeşitli yerlerinden bıçakladıkları genci tekmelerle hareketsiz kalana kadar darp edip olay yerinden kaçtı. Sürünerek mahalledeki bir bakkala kadar giden talihsiz genç, oracıkta yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Berat, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.







19 yaşındaki oğlu Berat'ı Rize Çayeli'nde toprağa veren baba Ramazan Çerman, SABAH'a konuştu: "Oğlum daha 19 yaşında bu kadar çevreyi nasıl yapmış inanamadım. Cenazesine binlerce kişi geldi. Hâlâ gelenler oluyor. Benim oğlum melek gibi bir çocuktu. Arkadaş kurbanı oldu. Onu tuzağa düşürüp parka çağırmışlar. Orada daha önceden çete olan bir grup oğlumu öldürdü. Asıl mesele o iftirayı oğluma atanlarda. Kızlar falan hepsi o işin içinde. O grubun bir gün önce gelip parkta keşif yaptığını görenler olmuş. Bu iş tamamen planlı ve ekip halinde yapılmış. Cumhurbaşkanımız'a, İçişleri Bakanımız'aa sesleniyorum. Bunu yapanlar cezasız kalmasın. Oğlum canımdan can aldın, ömrümden ömür. Bu kadar kolay mıydı?"







5 KİŞİ GÖZALTINDA...

Yaralı olarak grubun elinden kurtulan Faruk U. ise "Parka gittim. Adem P. yanıma gelip, 'sen iyi çocuksun seninle derdimiz yok' dedi. Ardından Berat geldi. Bir süre sonra A.Ç. isimli kız ve bir arkadaşı geldi. O sırada Adem P. bana gülerek karnıma bıçak sapladı. Ben zar zor oradan kaçtım" dedi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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