Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

"Hunharca yaşanan cinayete baktığımızda şüphelinin tek başına ifade edemeyeceği kanaatindeyiz. Bu sürece müdahil olan ya da yardım eden sıfatıyla başka aktörlerinde olduğunu düşünüyoruz. Mağdur olan ailenin de kafasındaki makul soru işaretlerinden bir tanesi. Zaten olayın oluş şekline bakarsak planlama ve tasarlama. Bu caninin cinayet sonrası soğukkanlı hareketlerine bakarsak bize göre tek başına bu cinayet işlenmiş olması mümkün değil.