Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından 21 Temmuz da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi bahçesinde süreçle ilgili açıklamada bulundu.
Olaya yardım eden başka faillerin olduğu yönünde kanaatlerinin bulunduğunu söyleyen Avukat Epözdemir, "Bu olayın içinde başka aktörlerin olduğu kanaatindeyiz. Cinayet öncesi ve sonrasında soğukkanlı davranışlar bulunuyor. Ortada hunharca bir cinayet var" dedi
Şüphelinin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna 'tasarlayarak öldürme' suçunun da ilave edilmesini talep ettiklerini söyleyen Avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi:
"Hunharca yaşanan cinayete baktığımızda şüphelinin tek başına ifade edemeyeceği kanaatindeyiz. Bu sürece müdahil olan ya da yardım eden sıfatıyla başka aktörlerinde olduğunu düşünüyoruz. Mağdur olan ailenin de kafasındaki makul soru işaretlerinden bir tanesi. Zaten olayın oluş şekline bakarsak planlama ve tasarlama. Bu caninin cinayet sonrası soğukkanlı hareketlerine bakarsak bize göre tek başına bu cinayet işlenmiş olması mümkün değil.
Bütün süreç planlanmış. Cinayete iştirak eden failler olmasa bile şuç delilini gizleyen, yok eden yani cesedin kaybedilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan başkaca faillerinde olduğunu düşünüyoruz. Caninin cinayet sonrası soğukkanlı duruşu bu durumu net bir şekilde ifade ediyor.
Olay öncesi ve olay sonrasında şüpheli ve müştekinin telefonları, HTS kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve soruşturmaya konu kişilerin ifadesinin alınması, olay yerindeki kamera kayıtlarının celbi, kamera kayıtlarının celbinden sonra bu konuda bilirkişi raporunun tanzim edilmesi, taraflara ait bütün kan, kıl, numune, varil üzerindeki parmak izleri dahil biyolojik gerekli incelemelerin yapılmasını talep etmiştik.
Mutlaka ve mutlaka başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporunu talep ettik. Dosyada kısıtlama kararı var."