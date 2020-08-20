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cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

'da Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir, bütün sürecin planlandığını iddia ederek, "Bu olayın içinde başka aktörlerin olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 20.8.2020 22:27 Son Güncelleme: 20.8.2020 22:36 ABONE OL
Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından 21 Temmuz da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 'in ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi bahçesinde süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

Olaya yardım eden başka faillerin olduğu yönünde kanaatlerinin bulunduğunu söyleyen Avukat Epözdemir, "Bu olayın içinde başka aktörlerin olduğu kanaatindeyiz. öncesi ve sonrasında soğukkanlı davranışlar bulunuyor. Ortada hunharca bir cinayet var" dedi

Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

Şüphelinin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna 'tasarlayarak öldürme' suçunun da ilave edilmesini talep ettiklerini söyleyen Avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

"Hunharca yaşanan cinayete baktığımızda şüphelinin tek başına ifade edemeyeceği kanaatindeyiz. Bu sürece müdahil olan ya da yardım eden sıfatıyla başka aktörlerinde olduğunu düşünüyoruz. Mağdur olan ailenin de kafasındaki makul soru işaretlerinden bir tanesi. Zaten olayın oluş şekline bakarsak planlama ve tasarlama. Bu caninin sonrası soğukkanlı hareketlerine bakarsak bize göre tek başına bu cinayet işlenmiş olması mümkün değil.

Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

Bütün süreç planlanmış. Cinayete iştirak eden failler olmasa bile şuç delilini gizleyen, yok eden yani cesedin kaybedilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan başkaca faillerinde olduğunu düşünüyoruz. Caninin sonrası soğukkanlı duruşu bu durumu net bir şekilde ifade ediyor.

Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

Olay öncesi ve olay sonrasında şüpheli ve müştekinin telefonları, HTS kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve soruşturmaya konu kişilerin ifadesinin alınması, olay yerindeki kamera kayıtlarının celbi, kamera kayıtlarının celbinden sonra bu konuda bilirkişi raporunun tanzim edilmesi, taraflara ait bütün kan, kıl, numune, varil üzerindeki parmak izleri dahil biyolojik gerekli incelemelerin yapılmasını talep etmiştik.

Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?

Mutlaka ve mutlaka başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporunu talep ettik. Dosyada kısıtlama kararı var."

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Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Cinayette başka aktörler mi var?
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