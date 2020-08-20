Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Her hafta mübarek Cuma gününde olduğu gibi bu gün de resimsiz ve resimli Cuma mesajları müslümanlar tarafından araştırıyorlar. En güzel ve güncel resimli Cuma mesajlarını aşağıda yer almaktadır Beğendiğiniz 'hayırlı cumalar mesajı' veya görselini, Whatsapp, Facebook Messenger veya SMS/MMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. İşte, resimsiz ve resimli Cuma mesajları... Hayırlı cumalar!

CUMA MESAJLARI

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.