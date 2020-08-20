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Resimli ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

İslam alemi, yeni bir Cuma gününe ulaşmanın huzurunu yaşıyorlar. Bu hafta da, her Cuma gününde olduğu gibi, yakınlara gönderilmek için resimli ve sözleri müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bugün camiler dolup taşacak ve eller semaya kalkacak. Bu mübarek gün içerisinde yapılacak ibadetlerin yanı sıra, yakınların ve akrabaların gönlünü almak ve onların hatırnı sormak da çok önemli. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları bu başlık altında yer almaktadır. , ve MMS yolu ile aşağıdaki mesajları kolayca sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 02:13 Son Güncelleme: 21.8.2020 02:14 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Her hafta mübarek Cuma gününde olduğu gibi bu gün de resimsiz ve resimli müslümanlar tarafından araştırıyorlar. En güzel ve güncel resimli Cuma mesajlarını aşağıda yer almaktadır Beğendiğiniz 'hayırlı cumalar mesajı' veya görselini, , veya SMS/MMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. İşte, resimsiz ve resimli Cuma mesajları... Hayırlı cumalar!

CUMA MESAJLARI

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... ...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. .

Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 21 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!
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