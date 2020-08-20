Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: TELETIP ile hastayla doğrudan görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardıdan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde hekimlerimiz TeleTıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar şöyle:Son 1.5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar. Sizi dirayetli ve inançlı olmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. TELETIP sayesinde hekimlerimiz hastalarımızla doğrudan görüşecek. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.Kovid-19 ve diğer hastalıklar dahil olmak üzerine servis yatağı doluluk oranı yüzde 53.3'tür. Sağlık çalışanlarımız sağlık hizmetimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.10 şehirde vaka sayısı düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmişti. Pilot bölge Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonunda tüm yurtta hizmete gidecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda kare kod uygulamasıyla size bilgi verecek. Orada kovid hastası veya temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu onu öğreneceksiniz.Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Tedbirlere uyarsanız işimiz kolaylaşacak. Koronavirüsle gribin bulaşma yolu aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyeceksiniz.Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum. Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.