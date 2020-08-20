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çekiliş sonuçları 19 Ağustos Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. Online tarafından dün akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 19 Ağustos Şans Topu sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ Şans Topu bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, haftanın Şans Topu sonuçları kazanan numaraları ve 19 Ağustos Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama sayfası!

Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:08 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Çok sayıda şans oyunu tutkunu vatandaşın heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 19 Ağustos çekilişi sonuçları ile sona erdi. Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 19 Ağustos ekranı sabah.com.tr'de!

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA

19 Ağustos Şans Topu çekilişi dün akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve devretmişti.

İşte, Şans Topu çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Haftanın kazandıran numaraları 5, 13, 18, 19, 21 + 1 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!
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