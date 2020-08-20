Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Çok sayıda şans oyunu tutkunu vatandaşın heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 19 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 19 Ağustos MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA

19 Ağustos Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Şans Topu çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...