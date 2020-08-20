Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Çok sayıda şans oyunu tutkunu vatandaşın heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 19 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 19 Ağustos MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
19 Ağustos Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.
İşte, Şans Topu çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...
ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.