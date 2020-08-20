ŞANS TOPU SONUÇLARI çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyununun çekilişi bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve kazandıran numaraları bilerek büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak adına MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Milli Piyango Online ile Şans Topu 19 Ağustos çekilişi sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte canlı çekilişle haftanın şanslı numaraları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı...