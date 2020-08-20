ŞANS TOPU SONUÇLARI çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

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SONUÇLARI çekiliş sonuçları açıklandı! Online ile BURADA!

İdaresi (MPİ) ve işbirliğiyle her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişiyle haftanın şanslı numaralarını doğru tahmin eden şans oyunu severlere büyük ikramiyeyi kazandırmaya devam ediyor. Bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) üzerinden yapılan için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler haftanın şanslı numaralarını merak ederek yoğun şekilde MPİ ? sorusuna yanıt arama devam ediyor. 19 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz. İşte Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans topu sonuçları…

Giriş Tarihi: 20.8.2020 00:49 Son Güncelleme: 20.8.2020 07:47 ABONE OL
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ ( İdaresi) ile ortaklığında her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan oyununun çekilişi bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün yapılan için kupon dolduran ve kazandıran numaraları bilerek büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak adına MPİ ? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Şans Topu 19 Ağustos çekilişi sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte canlı çekilişle haftanın şanslı numaraları ve ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları: 13 - 5 - 18 - 21 - 19 + 1


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Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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