ŞANS TOPU SONUÇLARI çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyununun çekilişi bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve kazandıran numaraları bilerek büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak adına MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Milli Piyango Online ile Şans Topu 19 Ağustos çekilişi sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte canlı çekilişle haftanın şanslı numaraları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı...
Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.