Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama! 19 Ağustos 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları yayınlandı

Sayısal Loto'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek olan büyük çekilişi öncesi heyecan dorukta! Yaklaşık 54 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuranlar çevrimiçi olarak kuponlarını oluşturmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise cevabını arıyor. 19 Ağustos 2020 Çarşamba Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görebileceksiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 7. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Büyük çekilişin gerçekleştirilmesiyle birlikte zengin olma hayali ile binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi. Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta devreden tutarı 53.737.184 TL!
19 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yedinci çekilişi bu akşam 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kazandıran numaralar: 34 ,47 ,32 ,89 ,33, 82, 86
17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto'nun 6. çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kazandıran numaralar şöyle sıralandı: 25, 5, 55, 82, 44, 18, 49
15 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 5. hafta çekilişinde de büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Kazandıran rakamlar şöyle;
7 - 52 - 74 - 79 - 83 - 85 ( JOKER - 30 )
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.