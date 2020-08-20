Son 6 ayda göz dolduran başarı! 2.2 milyon parmak izi bulundu, binlerce şüpheli tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün 2020 yılının ilk 6 ayında büyük bir başarı örneği gösterdiği belirlendi.

Otomatik avuç içi ve parmak izi tanımlama sistemini barındıran 53 adet Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı'na sahip Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün aydınlatma faaliyetlerinde kilit bir role sahip olduğu öğrenildi.

6 AYDA BÜYÜK BAŞARI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün 2020 yılının ilk 6 ayında 91 bin 747 olayı incelediği, bu olayların 27 bin 966'sını da aydınlattığı belirlendi. Bu olaylara ilişkin de 32 bin 9 şahsın tespitinin yapıldığı anlaşıldı.

2.2 MİLYON PARMAK İZİ TESPİTİ

Ayrıca müdürlüğün, sistemde mukayese ve kontrol bekleyen 2.5 milyon parmak iziyle ilgili özel bir çalışma başlattığı, bu parmak izlerinin 2.2 milyonunun kontrolünün sağlandığı belirlendi. Bu parmak izleri içerisinde terör olaylarında bin 918, uyuşturucu olaylarında 2 bin 415, kasten adam öldürme olaylarında ise 628 şahsın tespitinin yapıldığı anlaşıldı. Bunların yanı sıra tespiti yapılan toplam şahsın 68 bin 629 olduğu öğrenildi.

Teknik bilgiyi, bilimi, araştırmayı bir araya getirerek olayın aydınlatılması konusunda hızlı, etkin ve doğru sonuçlara ulaşan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün büyük başarısı göz doldurdu.