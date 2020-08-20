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: 'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

haberi: 'da, doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada doğum suyu gelen Hüsne Aslan'a, polis memuru doğum yaptırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüsne ve Cebrail Aslan çiftinin kız bebeklerine, polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdikleri öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:26 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika: Adana'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

'da Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan ve bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayan Hüsne Aslan'ın, doğum sancısı başladı. Hüsne Aslan, eşi Cebrail Aslan ile birlikte otomobille hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Son dakika: Adana'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

Polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki Hüsne Aslan'ın, doğum suyu geldi. Bu sırada uygulama noktasında bulunan polis memuru , Hüsne Aslan'a yardım etmek için yanına gitti.

Son dakika: Adana'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan'ın doğum süreci başladı. Bunun üzerine polis memuru , Hüsne Aslan'a doğumda yardım ederek, yanında kaldı. Polis memuru Demet Çubukçu'nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü.

Son dakika: Adana'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesinin, kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru 'nun ismini verdikleri öğrenildi.

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Son dakika: Adana'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...
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