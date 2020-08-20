Son dakika: Adana'da heyecan dolu dakikalar! Doğuma giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan ve bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayan Hüsne Aslan'ın, doğum sancısı başladı. Hüsne Aslan, eşi Cebrail Aslan ile birlikte otomobille hastaneye gitmek üzere yola çıktı.