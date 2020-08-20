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Son dakika: Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

'da yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Osmangazi ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı, kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin 155'e ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada darp edilen bir kişi, otomobiline binerek kavga ettiği kalabalığın üzerine otomobilini sürdü. Son dakika bilgisine göre şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 09:26 Son Güncelleme: 20.8.2020 09:30 ABONE OL
Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga esnasında otomobile binen bir şahıs, öfkeli kalabalığın üstüne aracını sürerek ezmeye çalıştığı o korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından taşlar ve sopalar konuştu.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

İki aile birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken kavgayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

OTOMOBİLİ ÖFKELİ KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜREREK EZMEYE ÇALIŞTI

Kavga esnasında darp edilen bir kişi kaçarak kendisini otomobile attı. Otomobilin direksiyonuna geçen bir kişi, otomobili çalıştırarak gaza bastı. Öfkeli vatandaş otomobili çevredeki vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, kimseye bir şey olmaması görenlere derin bir nefes aldırdı.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

ÖFKE DOLU O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Boş arsada adeta "Kovalamaca" oynayan vatandaşın o anları görenleri hayrete düşürdü.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

"ARABAYI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ"

Kavga esnasında bir vatandaşlın otomobiliyle diğer kişileri ezmeye çalıştığını söyleyen bir vatandaş, "Dün burada bir bayanın saçını çekip yolda sürüklediler.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

Bugün de iki grup tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında öfkeli birisi otomobiliyle kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı.

Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

Arabayı vatandaşların üzerine sürdü. Mahalleli bunlardan rahatsız oluyor. Gece buradan geçerken huzursuz oluyoruz." diye konuştu.

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Son dakika: Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü
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