Son dakika: Cinnet geçirdi, kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

ÖFKE DOLU O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI



Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Boş arsada adeta "Kovalamaca" oynayan vatandaşın o anları görenleri hayrete düşürdü.

