Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Musa Orhan açıklaması: "Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız..."

SÜLEYMAN SOYLU: CENAZE BİZİM CENAZEMİZ

Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.

MSB'DEN MUSA ORHAN AÇIKLAMASI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in ölümü ile ilgili şüpheli Musa Orhan ile ilgili açıklama yapıldı.