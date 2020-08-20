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haberi... Bakan Soylu'dan açıklaması: "Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız..."

Uzman çavuş tarafından cinsel istismara uğrayan 18 yaşındaki , yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve intihar etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız yaşam savaşını kazanamadı ve intihar etti. Sosyal medyada en çok konuşulan haberlerin başında gelen bu konu hakkına Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yayınladı. Dün akşam saatlerinde de Musa Orhan hakkında yakalama kararı alındı. Orhan, tutuklandı. İçişleri Bakanı da bu konu hakkında açıklamasında bulunarak 'Cenaze bizim cenazemiz.' dedi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 09:51 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Musa Orhan açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız...

Bakan Soylu, 'ın uzman çavuşluk görevinden ihraç edileceğini ifade ederken bir ay önce şahsın açığa alındığını vurguladı. Hayatını kaybeden 18 yaşındaki 'in abisinin de bir polis memuru olduğunu belirten İçişleri Bakanı , söz konusu şahsın yargının önüne konduğunu söyledi. Dün akşam saatlerinde hakkında yakalama kararı alınan Musa Orhan, teslim oldu ve daha sonra tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Musa Orhan açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız...

SÜLEYMAN SOYLU: CENAZE BİZİM CENAZEMİZ

Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.

MSB'DEN MUSA ORHAN AÇIKLAMASI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan 'in ölümü ile ilgili şüpheli ile ilgili açıklama yapıldı.

Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Musa Orhan açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan 'in 18 Ağustos 2020 Salı günü tedavi gördüğü Özel Batman Dünya Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli ile ilgili, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin devam etmekte olduğu, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 2020 tarih ve 2020/229 sayılı kararı ile tutuklandığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Musa Orhan açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız...

"'Devlet Memurluğundan Çıkarma' cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Musa Orhan açıklaması: "Cenaze bizim cenazemiz genç kızımız..."
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