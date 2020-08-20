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haberi: 'da korku dolu anlar! Bir bina boşaltıldı...

İstanbul 'da sabaha karşı korku dolu anlar yaşandı. Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadı. İnşaatın yanında bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 06:28 Son Güncelleme: 21.8.2020 06:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Bir bina boşaltıldı...

Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Caddesi'nde bulunan yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaatın yanında bulunan 4 katlı bir binada oturanları tahliye etti. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken yetkililerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

"BİRDEN SES GELDİ YERİMDEN FIRLADIM"

İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, "Birden ses geldi. Yerimden fırladım. Toprak kaydığını gördüm." dedi.

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Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Bir bina boşaltıldı...
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