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Son dakika haberi: 'de korkunç olay! Cam seslerini duyan komşular polisi çağırınca ortaya çıktı!

'de korkunç olay! İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu. İddialara göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D.'nin evine gitti. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu evden cam kırılma sesleri gelmeye başladı. Sesleri duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay sonrası Ceyda Yüksel'in vücudundaki cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. İşte son dakika haberin korkunç ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 08:27 Son Güncelleme: 20.8.2020 08:37 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cam seslerini duyan komşular polisi çağırınca ortaya çıktı!

'in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu. İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı. Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cam seslerini duyan komşular polisi çağırınca ortaya çıktı!

KOLU KOPMA NOKTASINA GELDİ

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cam seslerini duyan komşular polisi çağırınca ortaya çıktı!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D'yi gözaltına aldı. Yüksel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cam seslerini duyan komşular polisi çağırınca ortaya çıktı!
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