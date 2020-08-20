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Son dakika haberi: 'da işçi midibüsü devrildi! Yaralılar var...

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, 'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Fabrikaya işçileri taşıyan Mehmet Maskar yönetimindeki 59 S 9289 midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarparak devrilip elektrik direğine çarptı.İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:05 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:10 ABONE OL
Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza,Ergene ilçesi yolu Çırakbayırı mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan, Ergene ilçesinde bulunan fabrikaya işçileri taşıyan Mehmet Maskar yönetimindeki 59 S 9289 midibüs Çırakbayırı mevkiine geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarparak devrilip elektrik direğine çarptı.

Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi: 10 yaralı

14 İŞÇİDEN 10'U YARALANDI

Kazada midibüste bulunan 14 işçiden 10'u yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi: 10 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi: Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi! Yaralılar var...
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