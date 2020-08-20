Süper Loto çekilişi canlı yayın ile belli oldu! 20 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları, her çekiliş gününde, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Bugünkü Süper Loto çekişliş sonuçları da on binler için merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak ve kazanan numaralar ilan edilecek. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta ve Milli Piyango Online üzerinden ne zaman duyurulacak? İşte, bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemi hakkında merak edilenler...

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun 20 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan dev çekilişi için heyecan üst seviyelere çıktı. Büyük ikramiyenin sahibi olarak hayatını değiştirme hayalleri kuran vatandaşlar açıklanan sonuçlara aşağıdan ulaşabilecek. Süper Loto sonuçları ve çekiliş ile alakalı tüm ayrıntılara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.