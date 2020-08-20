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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

’nun bu akşam ki çekilişi öncesi heyecan yine dorukta! 20 Ağustos’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek olan şans oyunun ödülü 29 Milyon TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz çekilişlerde tüm rakamları bilen kimsenin çıkmaması nedeniyle ilgi de arttı. Çevrimiçi olarak kuponlarını oluşturmaya devam eden kişiler Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna ise cevap arıyor. Online ile ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, 20 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:02 ABONE OL
Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun yeni dönem çekilişleri ile heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Artan ödüller ve değişen sistemi ile daha yoğun ilgiyle karşılaşan şans oyunu internet üzerinden oynanabiliyor. 20 Ağustos'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta sorusu ise yine cevabını aramaya başladı. 29 Milyon TL bu akşam sahibini ararken, Online ile bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. İşte Milli Piyango Online (MPİ) Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun 20 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan dev çekilişi için heyecan üst seviyelere çıktı. Büyük ikramiyenin sahibi olarak hayatını değiştirme hayalleri kuran vatandaşlar açıklanan sonuçlara aşağıdan ulaşabilecek. Süper Loto sonuçları ve çekiliş ile alakalı tüm ayrıntılara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 9. çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz bu başlık altında yer alacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?

çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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