Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 20 Ağustos Milli Piyango Online Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun yeni dönem çekilişleri ile heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Artan ödüller ve değişen sistemi ile daha yoğun ilgiyle karşılaşan şans oyunu internet üzerinden oynanabiliyor. 20 Ağustos'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta sorusu ise yine cevabını aramaya başladı. 29 Milyon TL bu akşam sahibini ararken, Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. İşte Milli Piyango Online (MPİ) Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun 20 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan dev çekilişi için heyecan üst seviyelere çıktı. Büyük ikramiyenin sahibi olarak hayatını değiştirme hayalleri kuran vatandaşlar açıklanan sonuçlara aşağıdan ulaşabilecek. Süper Loto sonuçları ve çekiliş ile alakalı tüm ayrıntılara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.