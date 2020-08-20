Muharrem ayına girmemizle birlikte aşure tarifi ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda en lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi internetten araştırılıyor. Geleneksel tatlıyı yaparken bazıları sulu bazıları ise katı olmasın istiyor. Herkesin çok seveceği ve afiyetle yiyeceği tam kıvamında aşure tarifine haberimizde yer verdik. Peki Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler
Aşure Günü'ne kısa süre kala tam kıvamında aşure tarifi için araştırılmalar başladı. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz. Peki tam kıvamında aşure nasıl yapılır?
Aşure malzemeleri:
500g aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
200 g kuru kayısı
200 g kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su
2 su bardağı süt
4 su bardağı toz şeker
çeyrek çay kaşığı tuz
çeyrek çay kaşığı karabiber
yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)
Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım
İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım
Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım.
Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.
Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)
Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.
Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.
Aşureyi cam kâselere bölüştürün.
Aşure kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.
Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.
Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz