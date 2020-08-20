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Tam kıvamında nasıl yapılır? En kolay ve yapılışı için malzemeler

Her yıl Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen günü için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimi içerisinde 29 Ağustos’ta başlayacak olan aşure gününde çok lezzetli, tam kıvamında aşure tarifleri araştırılmaya başladı. Komşular kolay ve yapılışı için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Geleneksel tatlıyı yaparken dikkat edilmesi gereken püf nokta pişirirken malzemelerin kıvamında olması gerekiyor. Peki ? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler

Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:08 ABONE OL
Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler

Muharrem ayına girmemizle birlikte tarifi ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda en lezzetli ve tam kıvamında internetten araştırılıyor. Geleneksel tatlıyı yaparken bazıları sulu bazıları ise katı olmasın istiyor. Herkesin çok seveceği ve afiyetle yiyeceği tam kıvamında aşure tarifine haberimizde yer verdik. Peki ? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler

TAM KIVAMINDA AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Günü'ne kısa süre kala tam kıvamında aşure tarifi için araştırılmalar başladı. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz. Peki tam kıvamında aşure nasıl yapılır?

Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler

AŞURE TARİFİ

malzemeleri:

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)

Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler

AŞURENİN ÜZERİNE KONAN MALZEMELER:

Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım

İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım

Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım.

AŞURE YAPILIŞI

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

Aşureyi cam kâselere bölüştürün.

kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.

Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz

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Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler
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