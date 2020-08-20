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Tamamı bir depoda bulundu! 2 buçuk milyon lira değerinde...

Polisi, Kağıthane’de depo görünümlü bir adreste piyasa değeri iki buçuk milyon lira olan 42 bin 170 adet korsan kitap ele geçirdi. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.8.2020 14:20 Son Güncelleme: 20.8.2020 14:46 ABONE OL
Tamamı bir depoda bulundu! 2 buçuk milyon lira değerinde...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, Kağıthane İlçesi'nde depo görünümlü bir adrese korsan kitap operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri iki buçuk milyon lira olan 42 bin 170 adet korsan kitap ele geçirildi.

2 buçuk milyon lira değerinde... Tamamı bir depoda bulundu! | Video

Söz konusu adreste bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyon anları ve yapılan aramalarda kitapların ele geçirilmesi polis kamerasına böyle yansıdı.

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Tamamı bir depoda bulundu! 2 buçuk milyon lira değerinde...
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