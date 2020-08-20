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Van’dan ’a dev sevkiyat! Operasyonla darbe vuruldu: 27 kilo ele geçirildi

Van’dan istikametine gelen bir araçta yüklü miltarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alan Narkotik ekipleri harekete geçti. Araçta yapılan aramalarda 27 kilo eroin ele geçirildi.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 14:12 Son Güncelleme: 20.8.2020 14:29 ABONE OL
Van’dan İstanbul’a dev sevkiyat! Operasyonla darbe vuruldu: 27 kilo ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Van'ın İstanbul istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen araç durduruldu.

Van’dan İstanbul’a dev sevkiyata operasyonla darbe vuruldu: 27 kilo ele geçirildi | Video

Araçta ekiplerce ve narkotik köpeği tarafından detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, aracın içerisine zulalanmış şekilde 55 paket halinde 27 kilo 255 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Samsun Emniyeti operasyon ardından sosyal medya hesabından, "Narkotik birimimizce Van ilinden İstanbul ili istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı bilgisi edinilen araçta yapılan aramada 55 paket halinde 27 kg 255 gr ağırlığında eroin maddesi ele geçirilmiştir" dedi.

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Van’dan İstanbul’a dev sevkiyat! Operasyonla darbe vuruldu: 27 kilo ele geçirildi
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