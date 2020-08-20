Yapı ruhsatındaki imza sahte çıktı

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019'da çökmesine ilişkin görülen 3 sanıklı davada, binanın yapı ruhsatında imzası bulunan sanık Arzu Keleş Baran'ın imza ve yazı örneklerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Davanın görüldüğü Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen ve Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, sanık Arzu Keleş Baran'a ait olduğu iddia edilen Yeşilyurt Apartmanı'na ait 29 Ekim 1992 tarihli yapı ruhsatı ile 19 Ekim 1992 tarihli teknik uygulama sorumluluğu belgelerindeki imza ve yazı örneklerinin incelendiği kaydedildi. Raporda sanık Arzu Keleş Baran adına atılan imzaların, Baran'ın el ürünü olmadığı kanaatine varıldığı bildirildi.Baran, savunmasında Suzan Çayır'ın sahibi olduğu Sanem Mimarlık'ta yapı ressamı stajyeri olarak çalışmaya başladığını belirterek, "O zaman ben 17 yaşındaydım. O konuda tecrübem yoktu. Bu sebeple tüm sorumluluğun üzerime yıkılmasını kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştu.