2 günlük bebeği göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler

Hastane Başhekimi Erkan Ataş, "15 Ağustos gecesi güvenlik güçlerimiz ve 112 tarafından köprü altında bulunmuş olarak getirildi. Geldiğinde genel durumu iyiydi. 3 kilo 800 ağırlığındaki bir kız çocuğu. Yapılan muayenesi sonucunda muhtemelen 2 veya 3 gün önce doğmuş olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyiydi ve gerekli tahlilleri yaptık. Tedavisine de başladık. Şu anda enfeksiyon açısından tedavi görüyor" dedi.