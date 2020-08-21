65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Ankara ve İzmir'den sonra şimdi de...

DÜĞÜNLERE VE KAMU DAİRELERİNE HES KODU İLE GİRİLECEK

Öte yandan alınan kararlar kapsamında, bugün itibari ile en fazla 2 saat sürmesine karar verilen düğünlere HES Kodu ile girilmesine karar verdi. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar il genelinde kamu kurumlarına da HES kodu ile girebilecek. Sokak düğünleri de kaymakamlıklar tarafından uygun görülen okul bahçelerinde yapılabilecek. Ayrıca, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri"nin oluşturulmasına karar verildi. Mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişilerin birebir takip edilmesinin sağlanması amacı ile oluşturulan Mahalle Denetim Ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtar ve azaları, apartman ve site yönetimi temsilcileri görevlendirilecek.

İZMİR

65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.