Alkol testinden kaçan sürücünün maskeyle sigara içme inadı

'ZEKİ MÜREN DE BENİ GÖRECEK Mİ?'

Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B., kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.