Aşure günü ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayı takvimi: Aşure Günü tarihi ve önemi nedir?

Mübarek Muharrem ayına girerken aşure günü tarihi de merak konusu oldu. Türkiye'nin dört bir yanında aşure yapılacak ve çevreye dağıtılacak. İslam aleminde büyük önem taşıyan aşure muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. Diyanet 2020 takvimine göre aşure günü tarihi belli olurken, müminler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Aşure günü ne zaman? 2020 Aşure Günü tarihi ve önemi nedir?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek.