Büyük bekleyiş sona eriyor; YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak

TYT, AYT ve YDT olarak üç farklı test şeklinde yapılan üniversite sınavı bu sene pandemi etkisi nedeniyle çok zor şartlarda gerçekleşti. Öğrenciler uzun süre evden eğitim almak zorunda kaldı. Sınav sisteminde değişiklik yapıldı, ilk dönemin müfredatı geçerli kılındı. Şimdi de YKS tercih sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, rehber öğretmenler ve uzmanlarla birlikte YKS tercihlerini yaparak hayallerindeki üniversiteleri yazdı. Üniversite yerleştirme sonuçları...
YKS tercih sonuçları hakkında bekleyiş devam ederken ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları hakkındaki açıklaması da merak ediliyordu. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının en geç 31 Ağustos tarihine kadar öğrencilerin erişimine açılacağını ifade etmişti öyle ki üniversite kayıtları da 31 Ağustos'ta başlıyor.
An itibarıyla ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarının açıklandığına ilişkin bir paylaşımı yok. Net bir tarih belirtilmezken her an üniversite tercih sonuçları açıklanabilir.
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.