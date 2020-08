Büyük bekleyiş sona eriyor; YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak

YKS tercih sonuçları hakkında bekleyiş devam ederken ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları hakkındaki açıklaması da merak ediliyordu. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının en geç 31 Ağustos tarihine kadar öğrencilerin erişimine açılacağını ifade etmişti öyle ki üniversite kayıtları da 31 Ağustos'ta başlıyor.

An itibarıyla ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarının açıklandığına ilişkin bir paylaşımı yok. Net bir tarih belirtilmezken her an üniversite tercih sonuçları açıklanabilir.