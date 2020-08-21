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Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

'in ilçesinde, 'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan 'ın (28) 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda'nın kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:31 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:31 ABONE OL
Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, 'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

Yüksel'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki 'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

İSTANBUL'DAN DAVETLE GİTTİ

Ceylan Yüksel'in, kaynak ustası ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan 'e gittiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.

Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

Polisteki ifadesinde, ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürerek, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği kaydedilen 'ın genç kadının yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de kaydedildi.

Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

EVDE 9 BİRA ŞİŞESİ

Polisin evde yaptığı aramada 9 boş bira şişesi bulunduğu bildirilirken, tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu saptandı.

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Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı
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