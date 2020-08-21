Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı

İSTANBUL'DAN DAVETLE GİTTİ

Ceylan Yüksel'in, kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan İzmir'e gittiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.

