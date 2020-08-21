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? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

İslam âlemi olarak Cuma gününe gelmenin coşkusu içerisindeyiz. Bu özel ve anlamlı günde Müslümanlar camilerin yolunu tutarak ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada il il Cuma namazı saatleri merak konusu oluyor. Başkanlığı tarafından 81 ilin cuma namazı vakitleri yayımlandı. Peki, ? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:11 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri 81 ilde merak konusu oluyor. Mübarek Cuma gününe geldiğimiz şu günlerde, milyonlarca Müslüman camilerin yolunu tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Cuma namazı saatleri bu noktada merak konusu oluyor. Başkanlığı tarafından 81 ilin cuma namazı vakitleri yayımlandı. Peki, 21 Ağustos ? İşte il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da cuma namazı 13:12'de

Ankara'da cuma namazı 12:57'de

İzmir'de cuma namazı 13:20'de eda edilecek

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri
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