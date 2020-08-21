Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri 81 ilde merak konusu oluyor. Mübarek Cuma gününe geldiğimiz şu günlerde, milyonlarca Müslüman camilerin yolunu tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Cuma namazı saatleri bu noktada merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin cuma namazı vakitleri yayımlandı. Peki, 21 Ağustos cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da cuma namazı 13:12'de
Ankara'da cuma namazı 12:57'de
İzmir'de cuma namazı 13:20'de eda edilecek
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.