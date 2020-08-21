Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Cuma günü için Türkiye'de yeni bir dönem açacak olan müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan, 'İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.' demişti.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kaçta açıklama yapacak?
İşte detaylar
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ NEREDE AÇIKLAYACAK?
Başkan Erdoğan müjdeyi bugün Dolmabahçe'den Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacak.