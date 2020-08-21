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Son Dakika Haberi: ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi

’ın bugün yapacağı müjde açıklaması ile ilgili geri sayım devam ediyor. Başkan Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Cuma günü için Türkiye’de yeni bir dönem açacak olan müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan müjdeyi bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşmasında yapacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklaması saat kaçta? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 21.8.2020 13:53 Son Güncelleme: 21.8.2020 13:53 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklaması saat kaçta?

'ın bugün yapacağı açıklama vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Cuma günü için Türkiye'de yeni bir dönem açacak olan müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan, 'İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.' demişti.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kaçta açıklama yapacak?

İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklaması saat kaçta?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklaması saat kaçta?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ NEREDE AÇIKLAYACAK?

Başkan Erdoğan müjdeyi bugün Dolmabahçe'den Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacak.

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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi
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